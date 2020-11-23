شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ينتقد الجهاز الفني للمنتخب لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده عدم مراعاة الجهازين الفني والطبي لمنتخب مصر الأول لإجراءات الوقائية والاحترازية خلال معسكر المنتخب الداخلي والخارجي لمباراتي توجو وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي: «جهاز المنتخب لم يطبق الاجراءات الاحترازية بين اللاعبين ولم يتم مراعاة التباعد الاجتماعي مما أدي لزيادة الإصابات وأخرها الونش». وأكد الغندور، أن الثنائي طارق حامد واحمد السيد زيزو فقط هما من التزما بالإجراءات الوقائية والاحترازية لإنهما لاعبان محترفان بمعني الكلمة . الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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