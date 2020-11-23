شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يضاعف مكافآت النهائى الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على مضاعفة مكافآت لاعبى الفريق الكروى الأول فى حالة الفوز بلقب نهائى دورى الأبطال فى المباراة المقررة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، وينتظر أن يجتمع «بيبو» مع اللاعبين خلال الساعات المقبلة لتحفيزهم على تحقيق الفوز واستعادة اللقب الغائب عن القلعة الحمراء منذ سنوات، كما يجتمع الخطيب مع الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود من أجل الاطمئنان على حالة المصابين الذين تعرضوا فى الفترة الأخيرة لإصابات مختلفة سواء فى بالإصابة بفيروس كورونا وهم: محمود كهربا ووليد سليمان وصالح جمعة، كانت حالة من الارتباك قد سادت داخل الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسميانى، المدير الفنى، خوفا من تعرض عناصر جديدة للإصابة أو بكورونا خصوصا أن المدير الفنى اضطر لتأجيل خطة اللعب والتشكيل الأساسى بعد تزايد المصابين خلال الأيام الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن موسيمانى أبدى قلقه خلال جلسته مع جهازه المعاون من كثرة الإصابات التى ضربت الفريق خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع المدير الفنى للاعتماد على عناصر غير أساسية فى التدريبات وعدم الاستقرار على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به المباراة، وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى أن المدير الفنى تراجع عن فكرة الدفع بحسين الشحات فى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة سليمان بكورونا، ويدرس الاعتماد على محمد هانى فى نفس المركز بعدما كان المدير الفنى يرغب فى مباغتة الفريق الأبيض بتشكيل جبهة هجومية قوية فى الجانب الأيمن للتصدى لخطورة الثنائى أشرف بن شرقى وعبدالله جمعة، لاعبى الزمالك.

فيما ينتظم اليوم- الثلاثاء- التونسى على معلول فى التدريبات بعد وصوله إلى القاهرة، ظهر أمس عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير، وكان من المفترض أن يصل معلول إلى القاهرة أمس الأول، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، مما دفع إدارة النادى إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام فى تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لنهائى إفريقيا.

بينما يجرى وليد سليمان لاعب الوسط المهاجم مسحة طبية خلال ساعات من أجل التأكد من تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذى داهمه بعد مواجهة فريقه أمام أبوقير للأسمدة فى كأس مصر، والتى ستحدد بشكل نهائى تواجد اللاعب فى مباراة فريقه بنهائى إفريقيا من عدمه.