شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعلن تعاقده مع نجم الأهلي السابق والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسئولو نادي طلائع الجيش، في التعاقد رسمياً مع إسلام محارب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتعاقد نادي طلائع الجيش مع مع إسلام محارب، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بناء على طلب طارق العشري، المدير الفني للفريق. ووقع اللاعب على العقد في حضور أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شؤون اللاعبين بالطلائع وميدو حزين وكيل أعمال اللاعب. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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