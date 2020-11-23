شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الونش كان مقيم مع الننى والأربعاء سيكون مفاجآت غير متوقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن محمود حمدى الونش لاعب الزمالك سيغيب بنسبة كبيرة جدا عن مواجهة الزمالك والأهلى في نهائي أفريقيا الجمعة المقبل.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "محمود حمدى الونش كان مقيم في المعسكر الأول للمنتخب مع محمد صلاح، والمسحات دى غريبة ممكن تتغير في أي وقت ومسحة يوم الأربعاء الحاسمة التي ستحدد من سيشارك في نهائي دورى أفريقيا".

وأضاف الغندور: "الموضوع مش موضوع مباراة كورة ولكن أصبحت موضوع إنسانى ومرض ربنا يشفى كل الناس، ومحمد الننى أتمرن يوم الاثنين مع المنتخب، والنتيجة طلعت بعد المران أن الننى مسحته كانت إيجابية فلذلك أصيب كوكا ومحمد شريف بفيروس كورونا".

وتابع: "عندما قلت أن كوكا لعب مباراة المنتخب وهو عنده كورونا وارد جدا وكذلك وليد سليمان ممكن يكون لعب مباراة الكأس وهو عنده كورونا وممكن يكون نقل العدوى للاعبين آخرين زى ما أعلن أن سليم ابنه عنده ربنا يشفيهم".

وأوضح الغندور: "منتخب مصر بكل ما فيها لم يكن هناك أي تباعد بينهم ولا أحد منهم كان ملتزم بالإجراءات الوقائية سوى طارق حامد وأحمد سيد زيزو لأنهما محترفين بجدارة".