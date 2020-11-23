شكرا لقرائتكم بيراميدز وسموحة يتفقان على مواجهة ودية يوم 29 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادى بيراميدز مع نظرائهم بنادى سموحة على خوض مباراة ودية بينهما يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن يُحدد بيراميدز فريق أخر لمواجهته وديًا يوم 26 من نوفمبر، وفقًا لرغبة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز والذى طلب خوض مواجهتين وديتين خلال فترة الإعداد.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.

كما أسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية

وأجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

فى سايق أخر، يخضع على جبر مدافع بيراميدز، لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيرس كورونا، وتحديد موقفه من الانضمام لمعسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى استعدادًا للموسم الكروى الجديد، حيث لم ينضم اللاعب لتدريبات فريقه عقب العودة من معكسر منتخب مصر لمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله وابتعاد عن خوض تدريبات الفريق.

ويخضع على جبر فى الوقت الحالى للعلاج، وفقا للبروتوكول الطبى وسط متابعة من جانب جهاز بيراميدز، من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعدما جاءت المسحة الخاصة به إيجابية.

وكان فريق بيراميدز استعاد جهود نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها سلبية من فيروس كورونا، ليتعافى اللاعب من إصابته والتى تم اكتشافها يوم 9 نوفمبر الجارى، ليدخل دونجا العزل الصحى ويطبق بروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية، ثم انضم للتدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا.