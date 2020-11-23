شكرا لقرائتكم طارق حامد عن أنباء إصابته بفيروس كورونا: "إشاعة سخيفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك، عن غضبه من الشائعة التى طالته مؤخراً عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلن إصابة محمود حمدى الونش مدافع القلعة البيضاء بالفيروس، وقال طارق حامد عبر حسابه الشخصى على انستجرام "إشاعة سخيفة".

طارق حامد

فى سياق متصل، تضرع محمود حمدى الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر، بالدعاء عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وكتب الونش: "ربى إن كان البلاء منك حبًا فارزقنا صبرًا ورضا، وإن كان منك غضبًا فاغفر لنا وارحمنا يا الله".

وكشف مصدر مقرب من محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، عن أنه خضع لمسحة جديدة ينتظر نتائجها فى تمام العاشرة من مساء اليوم، إلى جانب خضوعه لأشعة على الصدر وفحوصات طبية أخرى من أجل تحديد بعض الأمور الطبية الخاصة بحالته الصحية وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا حيث جاءت المسحة التى خضع لها بالأمس إيجابية، وذلك فى إطار عمل الجهاز الطبى للزمالك لإجراء محاولات لتحديد حالته النهائية قبل خوض النهائى الأفريقى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد القاهرة، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى.

وجاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.