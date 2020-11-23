شكرا لقرائتكم بن شرقي وساسي ينتظمان فى معسكر الزمالك غدًا استعدادًا لقمة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في معسكر الزمالك غدا استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وينتظر مسئولو الزمالك ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الثنائي عقب وصولهما القاهرة قبل انضمامهما رسميا للمعسكر المقام حاليا في احد فنادق القاهرة.

وانتظم منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي ، وخاض لاعبو الزمالك مرانهم اليوم علي ملعب النادي قبل انتظام جميع اللاعبين في المعسكر.

من ناحية أخرى كشف امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بالزمالك عن سلبية مسحة كورونا التي خضع لها جميع لاعبي الزمالك عدا الثنائي محمود الونش مدافع الفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العا، وقال امير مرتضي ان جميع لاعبي الزمالك والطاقم الفني والادارى يتمتعون بصحة جيدة وتم ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق وأثبتت سلبية جميع اللاعبين عدا الثنائي المذكو