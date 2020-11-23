شكرا لقرائتكم قرعة الدوري المصري .. القرعة غير المواجهة تكرر قمة الدوري بالأسبوع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة الدوري المصري 2021



أسفرت قرعة الدوري العام للموسم الجديد التي أجريت اليوم الاثنين عن تحديد موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من عم المسابقة، بعدما تقرر أن تكون القرعة غير موجهة للمرة الثانية على التوالي كما كان يحدث من قبل.

قرعة الدوري المصري



يذكر أن القرعة غير الموجهة أوقعت الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من النسخة الماضية، ليتكرر الأمر في قرعة الموسم الجديد ويتحدد موعد القمة في الأسبوع الرابع.

قرعة الدوري المصري 2021



و جاءت مواجهة القمة بين قطبي القرعة المصرية الأهلي والزمالك مبكرا في قرعة الدوري، حيث تقرر أن يلتقي الفريقين في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة.

قرعة الدوري المصري



وأعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري فى الموسم الجديد 2020 / 2021، الذى سوف ينطلق يوم 11 ديسمبر عقب إجراء قرعة الدورى اليوم، وأسفرت مباريات الأسبوع الأول عن المواجهات التالية:

قرعة الدوري المصري 2021



(المقاولون أمام الزمالك - الأهلي أمام المقاصة - إنبي أمام أسوان - البنك الأهلي أمام دجلة - بيراميدز امام الاتحاد - سموحة أمام المحلة - المصري أمام الإسماعيلي - الإنتاج الحربي أمام سيراميكا - طلائع الجيش أمام الجونة).

قرعة الدوري المصري



فيما كشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن شعار الدورى المصرى الجديد بعد تعديله، حيث يقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.

قرعة الدوري المصري 2021