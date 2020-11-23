نهائي القرن.. غيابات الأهلي تفقد موسيماني تغييراته المُفضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تتسارع عقارب الساعة لتحملنا معها إلى التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل، لحضور أهم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

نهائي القرن هو المسمى الذي اتُفق عليه حول نهائي قمة مصر الذي يحدث للمرة الأولى في التاريخ بدوري الأبطال.

غيابات مؤثرة

حتى الآن يفقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي ثلاثة لاعبين بسبب فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من عدم مشاركة صالح جمعة مؤخراً إلا أنه يظل بين الخيارات المتاحة ولو في الظروف الصعبة.

لكن الثنائي الأخر الغائب حتى الآن بسبب فيروس كورونا هما محمود كهربا ووليد سليمان، وكلاهما ضمن أهم التغييرات المؤثرة والمُفضلة للمدرب موسيماني عندما لا يشاركان في التشكيل الأساسي.

تغييرات مُفضلة

عندما يدفع موسيماني بثلاثي هجومي يضم حسين الشحات يميناً وجونيور أجايي يساراً فإن وليد سليمان ومحمود كهربا هما البديلان المُفضلان للثنائي أثناء المباراة، مع فرص أقل لأحمد الشيخ وجيرالدو.

وإذا لم تسفر مسحة كورونا يوم الأربعاء المقبل من "كاف" التي تسبق المباراة بـ48 ساعة، عن تعافي الثنائي أو أحدهما، سيفقد الأهلي أسلحة هجومية قوية جداً في النهائي.

ويعمل موسيماني على إيجاد حلول بديلة بجواره على مقاعد البدلاء من أجل تعويض غياب كهربا ووليد سليمان المؤثر للغاية.

العائدون

ولحسن حظ موسيماني عاد الثلاثي المصاب محمد هاني وأيمن أشرف وأليو ديانج لقمة اللياقة البدنية قبل أيام من صدام الزاملك لتتوقف الغيابات عند الثلاثي المصاب بكورونا فقط.

ولن تكون هناك غيابات في تشكيل الأهلي الأساسي الذي خاص مواجهتي الوداد في نصف النهائي الإفريقي، بينما ستكون مقاعد البدلاء بلا أحد أهم الأسلحة الهجومية إذا أكدت مسحة كورونا الأخيرة يوم الأربعاء المقبل غياب كهربا وسليمان.