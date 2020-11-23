مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر تجوال يوم نهائي الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة فرض حظر تجول تزامنا مع المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، مؤكدًا أنه لا صحة لهذا الأمر.

وقال سعد، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم"، الاثنين: "حتى نضع حدًا لهذا الجدل، أي خبر لم يُنشر على صفحة مجلس الوزراء هو خبر غير صحيح لسنا مسؤولين عنه".

وأضاف: "لا أعلم مصدر هذه الشائعات، أي معلومة تُصدر ننشرها في بيانات صحفية عبر صفحة فيسبوك التابعة لمجلس الوزراء".

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي القرن يوم الجمعة المقبل على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".