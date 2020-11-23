"صدفة ".. أول تعليق من والد عمرو فهمي بعد إدانة أحمد أحمد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الإعلامي إبراهيم المنيسي، أن مصطفى مراد فهمي والد الراحل عمرو فهمي، أكد أن له قرار الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة، بإيقاف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جاء بالتزامن مع عيد ميلاد الطفلة "نبيلة" ابنته الراحل الذي كان يشغل منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي.

وكانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، واتخذت قرارًا بإيقافه مع تغريمه ماليًا.

وقال المنيسي خلال ظهور في برنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي:" مصطفي مراد فهمي قال لي أن قرار كاف يعد انتصار لعمرو حيث جاء في يوم عيد ميلاد ابنته نبيلة وهذه صدفة".

وفي بيان رسمي، تم نشره اليوم الاثنين، أكدت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي في قرارها، أنه بناء على المعلومات التي جمعتها في غرفة التحقيق، تم إدانة أحمد أحمد بالإخلال بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس لكاف.

ويُعد الراحل عمرو فهمي، سكرتير عام "كاف" سابقاً هو أول من حرك المياة الراكدة من تحت أقدام أحمد أحمد، وهذا الأمر الذي ساهم في قيام "رئيس كاف" الموقوف حالياً بالعمل على الاطاحة بعمرو فهمي من منصبه في "كاف" وهو ما حدث.

وأقال "كاف" عمرو مصطفى فهمي، بعدما وجه اتهاما إلى رئيس " كاف" أحمد أحمد بالحصول على رشاوي وإساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات، وفقا لوثائق رسمية.

وتناول تقرير "رويترز" ما جاء بأحد الوثائق التي أرسلها عمرو فهمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل التحقيق في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في إفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

وتناولت الوثيقة وفقا لما جاء في "رويترز" اتهام أحمد أحمد بتكبيد خزينة "كاف" مبلغ 830 ألف دولار كتكاليف إضافية عن طريق طلب معدات عبر شركة فرنسية، بجانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات بـ"كاف" (لم يذكر اسمهن)، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف. علاوة على ذلك، الإفراط في إنفاق أكثر من 400 ألف دولار من أموال "كاف" على السيارات في مصر ومدغشقر.

وأشار التقرير إلى أن أحمد أحمد يواجه إتهامًا بالتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بأموال مشتبه أن تكون من شركة لاجاردير لدفعه للتراجع عن مراجعة العقود، وهو ما ذكره "فيفا" في بيانه بشأن إيقاف أحمد أحمد.