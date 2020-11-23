مصدر لمصراوي: جميع مسحات الزمالك سلبية باستثناء الونش وعبد الهادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن نتيجة المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبي الفريق جاءت سلبية، باستثناء اللاعب محمود حمدي الونش، ومدرب الفريق مدحت عبد الهادي.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن محمد حسن لاعب الزمالك تحولت المسحة الطبية الخاصة به من إيجابية لسلبية.

وأضاف، أن النتيجة الإيجابية الخاصة بالمدافع محمود حمدي الونش تعود للمسحة التي خضع لها اللاعب أمس.

وأوضح، أن اللاعب ذهب من شقيقه لإجراء مسحة أخرى باحدى المستشفيات غدا.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.