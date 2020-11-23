انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان التميز الرياضي بجامعة سوهاج

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان التميز الرياضي بجامعة سوهاج تحت شعار ( لا للتعصب .. مصر أولا ) والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة خلال الفترة من ٢٢ : ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠م. شهد حفل الافتتاح الدكتور/ صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وممثلى الوزارة د.طلعت قدرى والاستاذ مدحت منير حيث بدأ المهرجان باصطفاف طابور العرض ، عرض الكاراتية ، عرض جمباز ، التنورة ، فقرة نوبية ثم فقرة التحطيب مع المزمار البلدي وبعدها بدأ فاعليات المهرجان في الألعاب الجماعية طلبة / طالبات * خماسي كرة القدم * كرة طائرة * كرة سلة الألعاب.الفردية.طلبة / طالبات تنس طاولة كاراتية كاتا ألعاب قوى ( ١٠٠ م / وثب طويل ) قوة ذراعين ( وقوف / جلوس ) وإجمالي المشاركين ٥١٢ مشارك ( عدد ٣١٢ طالب وعدد ٢٠٠ طالبة ) من جميع كليات الجامعة والمدينة الجامعية & أسفرت نتائج لعبه الكاراتيه ( كاتا فردي ) طلبة * مركز اول عبد الحميد جمال عبد الناصر ( كلية التربية ) * مركز ثاني احمد عبد العظيم ابراهيم ( كلية التربية الرياضيه ) * مركز ثالث اسامه حنفي جلال ( كلية التربية) & طالبات * مركز اول ايه يحيى محمد ( كلية التربية الرياضيه ) * مركز ثاني امنيه كمال علي ( كلية الآداب ) * مركز ثالث منه الله النوبي محمود ( كلية التربية الرياضيه ) . العرض ، عرض الكاراتية ، عرض جمباز ، التنورة ، فقرة نوبية ثم فقرة التحطيب مع المزمار البلدي وبعدها بدأ فاعليات المهرجان في الألعاب الجماعية طلبة / طالبات * خماسي كرة القدم * كرة طائرة * كرة سلة الألعاب.الفردية.طلبة / طالبات تنس طاولة كاراتية كاتا ألعاب قوى ( ١٠٠ م / وثب طويل ) قوة ذراعين ( وقوف / جلوس ) وإجمالي المشاركين ٥١٢ مشارك ( عدد ٣١٢ طالب وعدد ٢٠٠ طالبة ) من جميع كليات الجامعة والمدينة الجامعية & أسفرت نتائج لعبه الكاراتيه ( كاتا فردي ) طلبة * مركز اول عبد الحميد جمال عبد الناصر ( كلية التربية ) * مركز ثاني احمد عبد العظيم ابراهيم ( كلية التربية الرياضيه ) * مركز ثالث اسامه حنفي جلال ( كلية التربية) & طالبات * مركز اول ايه يحيى محمد ( كلية التربية الرياضيه ) * مركز ثاني امنيه كمال علي ( كلية الآداب ) * مركز ثالث منه الله النوبي محمود ( كلية التربية الرياضيه ) .

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