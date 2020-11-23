ممدوح عيد: أحمد سامي إضافة قوية لدفاع بيراميدز

أبدى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ترحيبه بالتعاقد مع المدافع أحمد سامي لاعب الفريق الجديد والذي انضم لبيراميدز قادما من صفوف مصر المقاصة لدعم خط الدفاع.

أوضح عيد أن سامي إضافة قوية لخط دفاع بيراميدز، وأن النادي أنهى جميع الإجراءات الخاصة بضمه مع مسئولي المقاصة بالأمس ووقع اللاعب عقدا مدته 4 سنوات مقبلة.

يذكر أن أحمد سامي أحد أبرز مدافعي لخط دفاع بيراميدز، وأن النادي أنهى جميع الإجراءات الخاصة بضمه مع مسئولي المقاصة بالأمس ووقع اللاعب عقدا مدته 4 سنوات مقبلة.يذكر أن أحمد سامي أحد أبرز مدافعي الدوري المصري الممتاز وكان هدفا لكبار الأندية قبل أن ينجح بيراميدز في التعاقد معه بشكل رسمي لدعم صفوفه، وهو خامس صفقات نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد بعد كل من أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي والفلسطيني محمود وادي.

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