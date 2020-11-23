سلبية مسحة كورونا لبعثة المقاولون العرب قبل السفر لجيبوتي

كشف مصدر بنادي المقاولون العرب، عن نتائج مسحة كورونا ، التي خضعت لها بعثة الفريق قبل السفر لجيبوتي، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار ، ضمن دور الـ٦٤ من الكونفدرالية الأفريقية.
أكد المصدر بأن نتائج مسحة كورونا للاعبي المقاولون والجهاز الفني والإداري، جاءت جميعهم سلبية. ويواجه المقاولون العرب، أرتا سولار يوم ٢٨ نوفمبر المقبل، على أن تكون مباراة العودة بمصر أحد أيام، ٤-٥-٦ من شهر ديسمبر المقبل.
ويطير المقاولون إلى إثيوبيا "ترانزيت" ، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء،بعدها تسافر البعثة لـجيبوتي بنفس اليوم. ويترأس بعثة المقاولون إلى جيبوتي، المهندس محسن صلاح رئيس النادي، من أجل دعم الفريق بقوة في المباراة الأولى لذئاب الجبل، بأفريقيا، بعد العودة إلى القارة السمراء، بعد غياب 15 عامًا ، عن آخر مشاركة، التي كانت بـعام 2005.
يستقبل سفير مصر في جيبوتي، محمد مصطفى، ومعه رامي ربيع مدرب المقاولون، بعثة ذئاب الجبل، التي تصل عصر غدًاالثلاثاء ، جيبوتي، استعداداً لمواجهة أرتا سولار، ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية.
وكان رامي ربيع سبق بعثة المقاولون، بالسفر إلى جيبوتي لترتيب أمور الإقامة بالفندق، وملعب التدريب، ومتابعة إجراءات التنسيق مع سفارة مصر بجيبوتي. و حصل لاعبو والجهاز الفني والإداري، بنادي المقاولون العرب، على تطعيم "الملاريا"، قبل السفر لجيبوتي التي من المقرر أن يكون فجر الثلاثاء استعدادا لمواجهة أرتا سولار.
حصلت بعثة المقاولون العرب، على جرعتين من تطعيم الملاريا، حيث كانت الجرعة الأولى يوم الخميس الماضي، والجرعة الثانية يوم السبت، فضلًا عن الخضوع لمسحات من فيروس كورونا قبل السفر لجيبوتي يوم الأحد الماضي، والتي جاءت جميعها سلبية اليوم الأثنين.
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