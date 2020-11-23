استعداداً للموسم الجديد.. 15 صفقة جديدة حصيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، إنتهاء الفريق الأول لكرة القدم، من إجراء صفقاته استعداداً للموسم الجديد، والذي ينطلق باستضافة فريق المنيا لنظيره نادي قنا يوم الخميس المقبل، ونجح النادي خلال الأسابيع القليلة الماضية أثناء فترة الإعداد، في عقد 15 صفقة بمختلف مراكز الفريق

ضمت كل من ، اللاعب محمد ابو رتيبة "حارس مرمى" قادما من فريق التعدين ، اللاعب علي زين، مدافع، قادما من فريق كيما اسوان، اللاعب محمد جدو، مدافع، قادما من

فريق الزرقا ، اللاعب محمود بلية، جناح يمين، قادماً من فريق كوكاكولا، اللاعب أحمد شحاته، جناح أيمن، قادماً من فريق تليفونات بني سويف، اللاعب محمد ميخا، لاعب خط وسط، قادما من فريق بني سويف ، اللاعب فيصل غريب، لاعب خط وسط، قادما من النصر للتعدين.

اللاعب محمود عاطف " ميسي"، صانع ألعاب، قادماً من فريق بني سويف ، اللاعب أحمد اسماعيل ، ظهير أيسر،

قادما من فريق الرجاء . - اللاعب فتحي عثمان، مهاجم، قادماً من فريق منتخب السويس، اللاعب عمرو سمير، لاعب خط وسط، قادما، من البنك الأهلي، اللاعب الناشىء محمد ناصر، مدافع، قادما من فريق سيراميكا كيلوباترا، اللاعب عمار محسن ، ظهير أيسر، قادما من نادي دكرنس ، اللاعب أحمد جمال، ظهير أيمن، قادما من فريق البنك الأهلي .

اللاعب اسلام طارق، مدافع، قادما من نادي سوهاج. وجاء توقيع الصفقات بحضور المستشار أحمد عمر ، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا ، والمشرف على ملف كرة القدم، وشديد قناوي ، المدير الفني للفريق، وإداريي الفريق أمير مختار ، وسامر سيد.