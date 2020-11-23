بهدفي جوميز والشهري.. الهلال يسقط النصر في الدورى السعودي للمحترفين

حقق فريق الهلال فوزاً هاماً على نظيره النصر بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء الشوط الأول سلبياً لعباً ونتيجة وخلت من الإثارة في ظل سيطرة الحذر علي أداء لاعبي الفريقين، ما أدي الي ندرة في

الفرص التهديفية علي المرميين.

وفي الشوط الثاني بلغت الإثارة مداها بعد أن نجح الهلال في التقدم أولاً بهدف للنجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز من ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 66 سجل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعديل لفريق النصر، قبل أن يقرر حكم

المباراة الغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

وفي الدقيقة 98 من عمر المباراة أحرز صالح الشهري الهدف الثاني للهلال لتنتهي المواجهة بفوز اصحاب الأرض بهدفين مقابل لا شئ.

بهذة النتيجة يحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره فريق النصر يوم السبت 28 نوفمبر في نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.