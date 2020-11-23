رئاسة برشلونة | توني فريسكا يساوم جماهير الفريق بورقة دوري أبطال أوروبا

أشار المرشح الرئاسي لنادي برشلونة “توني فريسكا” إلى فشل النادي الكتالوني في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ مغادرته النادي.

وخدم فريسكا في مجلس الإدارة من قبل تحت قيادة ساندرو روسيل قبل ان يخلفهم جوسيب بارتوميو، الذي فشل الفريق في ولايته في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2015.

وقال فريكسا، في حوار مع إذاعة أوندا ثيرو الاسبانية: “أنا لا أحصل على أي ميداليات بالطبع، لكن منذ مغادرتي، برشلونة لم يفز بدوري أبطال أوروبا ولو لمرة”.

وتابع: “أعتقد أن بعض أخطاء بارتوميو هي السبب في حرمان برشلونة من التتويج بالبطولة الأوروبية، حيث تصرف بطريقة سيئة مع منصب رئيس النادي باتخاذه قرارات منفردة دون الاعتماد على مجلس إدارته”.

ويوجد هناك ستة مرشحين مؤكدين للانتخابات الرئاسية في برشلونة حتى الآن، ويقال أن فيكتور فونت هو المرشح الأبرز لهذا المنصب وفقاً لهذا المصدر أو ذاك في إسبانيا.

من هو توني فريكسا؟

توني فريسكا يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو محام في مجال التجارة، أنهى المركز الأخير في الانتخابات الرئاسية لعام 2015 في النادي بحصوله على 3.7٪ فقط من الأصوات (1750 صوتًا) لكنه يأمل في البناء على ذلك هذه المرة.

وانتخب بارتوميو رئيسًا لبرشلونة في ذلك العام مع نسبة تصويت وصلت إلى 54.6%، متقدما بشكل مريح على الرئيس السابق “جوان لابورتا” الحاصل على 33% و”أجوستي بينيديتو” الذي من المقرر أيضا ترشحه مرة أخرى في يناير والمتحصل على 7.1% في المئة في انتخابات 2015.

وتم انتقاد فريسكا على أنه ينتمي إلى المجالس السابقة الفاسدة التي كان يعمل تحت إشرافها، لكنه أصر على أنه سيكون مختلفاً عن هؤلاء الرؤساء السابقين.

وأضاف خلال مقابلته: “إذا وصفوني بالفاسد، فذلك لأنني احترمت مجلس الإدارة الذي اختاره الأعضاء في عام 2015؛ لم أكن مع التصويت بحجب الثقة (ضد بارتوميو) لأن برشلونة يحتاج إلى استقرار أكبر مما كان عليه في الآونة الأخيرة”.

..