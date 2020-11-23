تواجد بيرلو زاد من رغبة رونالدو في البقاء مع يوفنتوس!

ساعد وصول المدرب “أندريا بيرلو” لدكة بدلاء يوفنتوس في زيادة رغبة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في البقاء فترة أطول مع بطل ايطاليا، ويبدو أنه سيبقى حتى يونيو 2022 في أليانز ستاديوم.

وذكر تقرير لصحيفة “توتوسبورت”، أن بيرلو ترك انطباعًا جيدًا لدى كريستيانو رونالدو منذ أول يوم له في ملعب أليانز ستاديوم، وأن النجم البرتغالي مصمم على مساعدة لاعب خط الوسط السابق في حصد الألقاب في عامه الأول كمدرب.

و يضيف التقرير، أنه تم إعداد بيرلو مسبقًا للسماح للاعب البالغ من العمر 35 عامًا بتحقيق أهدافه الشخصية، وإقناع المخضرم البرتغالي باحترام عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2022.

وبدأ رونالدو الموسم بشكل استثنائي، حيث سجل ثمانية أهداف في خمس مباريات بالدوري الإيطالي، بالرغم من غيابه لفترة من الوقت، إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء قيامه بواجبه الوطني مع منتخب البرتغال أكتوبر الماضي.

وبعد ثنائية كالياري، أصبح كريستيانو رونالدو قد هز سجل في أول خمس مباريات له في الموسم، وهو ما فعله مرة واحدة فقط من قبل، وكان ذلك مع ريال مدريد في الموسم 2014-15، تحت إشراف المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال بيرلو لـقنوات “DAZN” بعد الفوز يوم السبت 2-0: “رونالدو محترف رائع، كما كنا نعلم جميعًا، وهو يقدم مثالاً يحتذى به لكل من حوله في المباريات والتدريبات. النصيحة الوحيدة التي يمكنني تقديمها له هي الاستمرار على هذا النحو”.

وختمت صحيفة توتوسبورت تقريرها بأن رونالدو ليس لديه نية لمغادرة يوفنتوس قبل عام من نهاية عقده، وأن العلاقة التي أقامها مع بيرلو تشبه تلك التي أقامها مع زين الدين زيدان في سانتياجو برنابيو.

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