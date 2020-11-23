جوارديولا يعبر عن امتنانه الكبير لفريق برشلونة، ويتجنب الحديث عن ميسي

تحدث مدرب مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” عن امتنانه الكبير لفريق برشلونة، وتجنب التطرق بوضوح لموضوع مستقبل ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني وإمكانية انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.

وأعلن مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي، أن جوارديولا قد صاغ عقدًا جديدًا لمدة عامين مع النادي، مما يضمن أنه سيكون على رأس القيادة الفنية للفريق بعد الموسم الحالي.

وبنى جوارديولا واحدًا من أعظم الفرق في كل العصور في برشلونة بين عامي 2008 و2012، حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين ،وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

ثم أمضى جوارديولا عامًا في نيويورك في إجازة قبل أن يقضي ثلاثة مواسم في ألمانيا مع بايرن ميونيخ. وانضم إلى مانشستر سيتي في عام 2016 وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة كؤوس رابطة الدوري واثنين من الدرع الخيرية.

وسُئل جوارديولا مرة أخرى عن أخبار برشلونة، وحول مطالب ميسي الصيفية بمغادرة النادي في نهاية الموسم، كما لم يتضح حتى الآن مستقبله في النادي بعد هذا الموسم وقال: “لدي امتنان كبير لبرشلونة وما فعلوه من أجلي”.

وأضاف: “في الأكاديمية، كلاعب ومدير فني، قدموا لي كل شيء على الإطلاق. الآن ميسي لاعب برشلونة وسوق الانتقالات في يونيو ويوليو”.

وتابع بيب قائلاً: “لدينا مباريات وأهداف مذهلة وأشياء نرغب في تحقيقها. هذا هو الشيء الوحيد في أذهاننا. البقية، لا يمكنني قول أي شيء “.

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