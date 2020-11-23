أخبار ريال مدريد | زيدان يعترف بقلقه على اللاعبين من الجدول المزدحم.. “هذا كثير”

عبر مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” عن قلقه على اللاعبين من الجدول الصعب والمزدحم هذا الموسم ويعتقد أن ذلك “كثير” على كل الفرق.

ويوشك ريال مدريد، على الشروع في فترة مكثفة حيث يلعبون 10 مباريات موزعة على مدار 32 يومًا فقط، بدأها بالتعادل أمام فياريال يوم السبت الماضي، ويعتقد المدرب الفرنسي أن لعب أكثر من مباراتين في الأسبوع يلحق الضرر باللاعبين.

ويأتي ذلك في أعقاب جدول زمني شاق تضمن استراحة دولية عندما لعبت الدول الأوروبية ثلاث مباريات وبعد بداية محمومة للموسم.

ولم يكن هناك أي استعدادات ذات مغزى للموسم الجديد للأندية وخاصة تلك المشاركة في المسابقات الأوروبية، مثل ريال مدريد عقب استئناف كرة القدم في يونيو بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال زيدان عن الجدول الزمني في مؤتمره الصحفي : “لن أخوض في هذا النقاش. لكن ما يمكنني قوله لأنني أرى أن الجدول الزمني كثير جدًا”.

وتابع: “أفكر في صحة اللاعبين، لا أكثر، لا يتوقفون أبدًا. وأنا لا أتحدث فقط عن لاعبي فريقي، وصحيح أنني قلق، في النهاية هناك أشخاص موجودون ويضعون الجدول الزمني، لكنني قلق من ذلك”..

وتم سؤال زين الدين زيدان مرة أخرى بشأن هذه القضية في وقت لاحق في المؤتمر الصحفي، وأضاف: “أعتقد أن جميع المدربين يجب أن يشعروا بأنهم مسموعون. لقد عقدنا لقاء بين المدربين لمحاولة تغيير شيء ما واليوم أقول ما أشعر به”.

وختم بالقول: “أتحدث عن صحة اللاعبين وكذلك كرة القدم في المباريات، لتقديم أداء جيد، صحة اللاعبين مهمة. انها ليست مجرد التدريبات. التعافي مهم جدًا ولا يوجد وقت أيضًا. أردت التحدث عن ذلك اليوم وهذا كل شيء “.

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