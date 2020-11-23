أخبار برشلونة| كومان يستعين بالفريق الرديف لتعويض غياب بيكيه

ينتظر أن يقوم مدرب برشلونة “رونالد كومان“، بترقية مدافع الفريق الثاني (برشلونة ب) “أوسكار مينجويزا” ليحل محل المصاب جيرارد بيكيه في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب كل من جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو عن الملاعب حتى بداية عام 2021 على الأقل، بعد تعرضهما لإصابات في الركبة في خسارة برشلونة 0-1 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة سلسلة من المباريات المحمومة قبل نهاية العام 2020، ومع عدم قدرة كومان على التعاقد مع أي لاعب جديد لغاية افتتاح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير، سيتعين عليه الترقيع من الداخل.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن استمرار مخاوف اللياقة البدنية بشأن “صامويل أومتيتي” و”رونالد أروخو” يعني أن كومان قد يلجأ إلى مينجويزا البالغ من العمر 21 عامًا لمواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا وسط الأسبوع الجاري.

ويضيف التقرير، أن الخيار الآخر لكومان هو استدعاء شريك قلب الدفاع “مينجويزا” في فريق برشلونة ب “سانتي راموس” كخيار آخر محتمل في وسط الدفاع.

ويمكن أن يلعب لاعب الوسط فرينكي دي يونج إلى جانب كليمنت لينجليت، حيث سيخوض برشلونة 10 مباريات متواصلة قبل نهاية العام.

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