شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة مرتضي منصور مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاجتماع مع لاعبيه اليوم الإثنين على هامش مران الفريق على ملعب النادي بميت عقبة قبل الانتظام في معسكر مغلق إستعدادًا لمباراة الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

ووجه مرتضى رسائل هامة للاعبين على هامش جلسة اليوم، وكان على رأسها صرف جميع المستحقات المتأخرة لهم قبل اللقاء، بالإضافة إلى وضع مكافآت خاصة يحصلوا عليها في غرفة الملابس حال التتويج ببطولة افريقيا.

وأكد رئيس الزمالك للاعبيه أن الجميع مستمر في الموسم المقبل، مطالبًا بعدم الإلتفات لما يقال حول رحيل بعض اللاعبين، مشددًا على أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق تمسك بكل اللاعبين.