شكرا لقرائتكم خبر عن كونستاي أومري يترأس مراسم نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل كونستاي أومري نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بديلا لرئيس الاتحاد أحمد أحمد، الذي تم إيقافه لمدة 5 سنوات، في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والمقرر له الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي. وتابع المصدر أن أومري سيكون بديلاً لرئيس الاتحاد الموقوف، في نهائي دوري الأبطال، من أجل تسليم كأس البطولة يوم الجمعة المقبل. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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