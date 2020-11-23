شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة «بيكهام» تحتفل بعودته للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت سلمى الجابرى، زوجة اللاعب أحمد رمضان بيكهام، بعودته مرة أخرى لصفوف النادى الأهلى، بعد فترة من اللعب قضاها في نادى وادى دجلة.
ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور من زوجها مرتديًا الفانلة الحمراء، بالإضافة إلى تزيين الجدران بالبالونات الحمراء، صحبتها بتعليق: «مرحبًا بك في العودة إلى منزلك يا حياتى«.
وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، أعلن تعاقد النادى مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادى وادى دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادى، بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، هذا وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة «بيكهام» تحتفل بعودته للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.