شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة «بيكهام» تحتفل بعودته للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت سلمى الجابرى، زوجة اللاعب أحمد رمضان بيكهام، بعودته مرة أخرى لصفوف النادى الأهلى، بعد فترة من اللعب قضاها في نادى وادى دجلة.

ونشرت عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة صور من زوجها مرتديًا الفانلة الحمراء، بالإضافة إلى تزيين الجدران بالبالونات الحمراء، صحبتها بتعليق: «مرحبًا بك في العودة إلى منزلك يا حياتى«.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، أعلن تعاقد النادى مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادى وادى دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادى، بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، هذا وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.