شكرا لقرائتكم خبر عن طلب ناري من سولشاير للاعبي اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أولى جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اليوم الإثنين إن فريقه ربما يحتاج إلى ست نقاط من آخر ثلاث مباريات متبقية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة بعد هزيمة مفاجئة أمام باشاك شهير هذا الشهر. وفاز يونايتد بأول مباراتين أمام باريس سان جيرمان ولايبزيج قبل أن يخسر 2-1 أمام بطل تركيا وقال سولشار إن مباراة العودة غدًا الثلاثاء في أولد ترافورد ستمنح فريقه الفرصة للرد بقوة وتعزيز صدارته. ويتصدر يونايتد حاليًا المجموعة الثامنة بست نقاط لكنه قد يتراجع عن أول مركزين إذا خسر مجددًا. وقال سولشار للصحفيين: "بدأنا دور المجموعات بانتصارين لكننا تعرضنا لخيبة أمل في مباراتنا الأخيرة أمام اسطنبول باشاك شهير. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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