شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهدد اتحاد الكرة: لن نخضع للأمر الواقع.. ونطالب بتكافؤ الفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن الإدارة أرسلت خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبت فيه التأكيد على مراعاة عدم إقامة أي مباريات للفريق الأول بدون مشاركة اللاعبين الدوليين عملاً على تكافؤ الفرص بين فرق المسابقة.

وطالبنا بعدم فرض الأمر الواقع حيث يشارك اربعة لاعبين من فريق إنبي الأول مع المنتخب الاوليمبي وهم لاعب الوسط احمد يوسف والظهير كريم فؤاد والمدافع أسامة جلال والحارس محمود جاد وجميعهم اساسيون مع فريق النادي وليس من العداله مشاركة الفريق بدونهم حيث سيتضرر الفريق جداً من غيابهم في ظل مسابقة من المنتظر أن تكون الأقوي خلال العشر سنوات الاخيرة.

وقال: «نحن الفريق الاكثر اختياراَ لعناصر المنتخب الأوليمبي ونتشرف بهذا إلا انه لن يتضرر أي نادي سوانا.. ولابد من النظر بعين الاعتبار لهذا الأمر أسوة بالأندية الأخري في المواسم السابقة»..