شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يكشف موقفه من خلافة «لوف» فى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، أنه «لا يُهدر أفكارًا» بشأن شغل وظيفة المدير الفنى للمنتخب الألمانى.

وفى مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية، قال فليك 55 عامًا: «أنا مرتبط هنا بعقد، ولدى فريق رائع وأعمل لصالح ناد رائع، وهناك الكثير من الأمور الملائمة فى الوقت الراهن».

وتم طرح اسم فليك مرارا ليخلف يواخيم لوف فى قيادة المنتخب الألمانى فى ظل الأزمة التى يشهدها جراء الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الإسبانى (6-0) فى دورى الأمم الأوروبية، لا سيما أن فليك كان مساعدًا للوف فى مونديال 2014 الذى فازت به ألمانيا.

وفى إشارة إلى هذه الهزيمة التى منى بها المنتخب يوم الثلاثاء الماضى، قال فليك إن «يوجى قدم للمنتخب عملاً ممتازًا ودائمًا ما كان يراعى احتياجات الأندية، ومن المنطقى أن يتم توجيه النقد بعد النتيجة».

وأضاف: «فى تقديرى، فإن المنتخب سيلعب دورًا جيدًا فى بطولة أوروبا العام المقبل إذا أخذ الاستعداد المناسب، والسؤال عنى (كخليفة للوف) ليس مطروحا بالنسبة لى».

وأبدى فليك تفهمه لتمسك لوف بالتخلى عن ضم توماس مولر، وجيروم بواتينج (وكلاهما من بايرن)، وماتس هوميلز (من بوروسيا دورتموند) إلى المنتخب.

وقال إن «يوجى قرر هذا وأنا أتفهم تمامًا تمسكه بقراره، وهذا أمر مشروع، والأمر يتعلق هنا بتطوير أداء اللاعبين الشباب، وثمة مواهب عظيمة قادمة، وهذا الطريق لا بأس به، وأنا مسرور للغاية بأن جيروم وتوماس يقدمان أفضل أداء لبايرن».

كانت نتائج استطلاع أجراه معهد «فورسا» لقياس الرأى لصالح محطة «آر تى إل»، ومحطة «إن تى فى»، يوم الأربعاء الماضى أظهرت أن 66% من محبى كرة القدم فى ألمانيا يؤيدون استقالة لوف، فيما وصلت هذه النسبة إلى قرابة 50% بين المواطنين الألمان.

وأعرب 62% من مؤيدى الاستقالة عن رغبتهم فى تولى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، منصب المدير الفنى لمنتخب بلاده خلفًا للوف، فيما أعرب 19% عن رغبتهم فى تولى هانز فليك، أو توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، المنصب.