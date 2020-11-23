شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يكشف حقيقة إصابة لاعبين من الزمالك بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة وجود أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق مصاب بفيرو كورونا. وقال المشرف العام، أن نتيجة مسحة الفريق التي تم إجراؤها بالأمس جاءت سلبية لجميع اللاعبين باستثناء إيجابية عينة محمود حمدي الونش مدافع الفريق ومدحت عبدالهادي مدرب الفريق. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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