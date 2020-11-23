شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» مستمر مع «يوفنتوس» بسبب «بيرلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، معجب للغاية بسحر وأفكار مديره الفنى، أندريا بيرلو.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الدون البرتغالى منبهر بأفكار وتواضع بيرلو، كما أنه يشعر بتواجده فى بيته داخل يوفنتوس.

وأضافت أن كريستيانو يريد مساعدة بيرلو فى عامه الأول كمدرب ليوفنتوس، كما أن بيرلو يتمنى نجاح رونالدو فى تحقيق أهدافه الشخصية، وهذا يربط كريستيانو أكثر بالسيدة العجوز خلال الفترة المقبلة.

ونوهت الصحيفة بأن رونالدو أصبح مقتنعًا بشكل متزايد بالبقاء فى صفوف يوفنتوس، خاصة أن عقده ينتهى فى صيف 2022. ولا يريد كريستيانو رونالدو ترك اليوفى بسبب صداقته برئيس النادى أندريا أنييلى، وكذلك علاقته الجيدة بالمدرب بيرلو.

يذكر أن تقارير صحفية إيطالية قد ربطت رحيل رونالدو عن يوفنتوس بعدم رغبة بيرلو فى استمراره مع الفريق.