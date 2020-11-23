شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجري مسحة كورونا لجميع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم الأثنين، لجميع اللاعبين بالفريق حتى من تم الإعلان من قبل عن إصابتهم بفيروس كورونا مثل وليد سليمان ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة للتأكد من موقف جميع اللاعبين. وينتظر المسؤولين فى النادى الأهلى والجهاز الفنى والطبى نتيجة المسحة للإطمئنان جميع اللاعبين بما فيهم المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك فى القمة الافريقية بنهائى بطولة دورى ابطال أفريقيا الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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