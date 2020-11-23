شكرا لقرائتكم خبر عن «كين».. «بابا نويل» فى الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى آخر 3 مواسم له فى الدورى الإنجليزى الممتاز، هيأ هارى كين 8 فرص للتهديف لزملائه فى توتنهام هوتسبير، لكنه فى الموسم الحالى وحده صنع حتى الآن 9 فرص ليقترب من الرقم القياسى وهو 20 فرصة.

وبعد أن كان رأس حربة هجوم توتنهام، تغير دور كين كثيرا هذا الموسم، واتخذ بعدا جديدا ليصبح نقطة الارتكاز التى يعتمد عليها فريق المدرب جوزيه مورينيو فى الثلث الأخير.

وسبق لكين لاعب منتخب إنجلترا الفوز بجائزة الحذاء الذهبى لهداف الدورى الإنجليزى الممتاز مرتين.

وقبل مدة قصيرة أحرز كين هدفه رقم 200 مع توتنهام، لكن دوره تحول هذا الموسم من إحراز الأهداف إلى صناعة الفرص وظهر هذا الدور جليا مرة أخرى فى فوز فريقه على مانشستر سيتى (2-0). وتراجع كين من أجل استدراج مدافعى سيتى ودفعهم إلى التقدم ومن ثم أفسح المجال أمام زميله الكورى الجنوبى سون هيونج- مين، لإحراز الهدف الأول قبل أن يقدم التمريرة الأخيرة إلى جيوفانى لو سيلسو لإحراز الهدف الثانى ويصعد فريقه لصدارة البطولة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتراجع فيها كين إلى وسط الملعب من أجل إفساح المجال أمام زملائه هذا الموسم، وقد أدى هذا لتألق سون الذى يتصدر حاليا قائمة هدافى البطولة بـ9 أهداف.

وبهذا يستحق المهاجم الإنجليزى حتى الآن دور «بابا نويل» مع السبيرز، حيث يستمر فى توزيع الهدايا على زملائه، ما مهد للفريق اعتلاء صدارة البريميرليج.

وعن دوره الجديد قال كين لشبكة «سكاى سبورتس» التليفزيونية: «أقوم بالاستحواذ على الكرة والحصول على ركلات حرة والتحلى بالقوة ومحاولة تهيئة الفرصة لزملائى».

وأضاف اللاعب الدولى: «فى هذا الموسم يتعين القيام بكل شىء من أجل الفوز بالمباريات. وظيفتى تتضمن العمل بكل جدية من أجل الفريق والفوز فى الالتحامات وبالتأكيد إحراز الأهداف، لكنى أيضا أحب الدفاع».

وختم هارى كين: «لدى أفضل إحساس بعد هذا الأداء فى المباراة الأخيرة». فى نفس السياق، اهتمت الصحف الإنجليزية، بالانتصار الذى حققه توتنهام هوتسبير أمس على مانشستر سيتى بهدفين دون رد، فى قمة مباريات الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وعنونت صحيفة «ستار سبورت»: «الأول فى الصف.. كين التلميذ النجم لجوزيه فى الوقت الذى سيبقى فيه أولاد بيب فى المدرسة».

من جانبها، عنونت صحيفة «ديلى ميل»: «مورينيو يشيد بالقائد كين بعد تغلب السبيرز ببراعة على منافسه المرير بيب ليرتقى إلى الصدارة».