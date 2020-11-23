شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد سامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسئولو نادى بيراميدز التعاقد مع أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء ضم بيراميدز لأحمد سامى، بعد أن أوصى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى بضرورة تدعيم خط الدفاع بلاعب مميز، ليقع الاختيار على أحمد سامى. وعرضت الصفحة الرسمية لبيراميدز على فيس بوك، صور التعاقد مع أحمد سامى، والذى سينضم لمعسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا للدورى الجديد.

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