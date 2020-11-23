شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «زاها» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، إصابة الدولي الإيفواري ويلفريد زاها جناح الفريق بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث قال النادي من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع «تويتر»: «اختار المدرب روي هودسون ميشي باتشواي لمباراة الليلة أمام بيرنلي، ليحل محل ويلفريد زاها في التشكيل، والذي تمت استبعاده من السفر لأنه عزل نفسه«. وقال هودسون في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية: «لقد ثبتت إصابة زاها بالفيروس لسوء الحظ، لذا فهو يعزل نفسه وينتظر نتائج الاختبار التالي، إنه لا يشعر بالمرض، ولكن للأسف أثبت الاختبار إيجابية حالته، هو يتابع الإجراءات». الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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