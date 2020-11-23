شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول بالأهلي: محمد الشناوي بصحة جيدة.. والنتيجة ستظهر أمام الجميع بعد غد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بإدارة النادي الأهلي، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق يبدو بصحة جيدة ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي، ولم يعاني من أي أعراض ظاهرة لفيروس «كورونا» المستجد.

وتابع المصدر: «يوم الأربعاء، المقبل سيجرى الاتحاد الأفريقي مسحة لكورونا، وستكون النتيجة واضحة أمام الجميع».

وأكد المصدر حرص إدارة النادي على اللاعبين وسلامتهم قبل مواجهة نادي الزمالك 27 نوفمبر في النهائي الأفريقي المنتظر.