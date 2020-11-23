شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل لقاء القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك قبل لقاء القمة أمام الأهلي فى نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى من اجل تحفيزهم علي الفوز
واعلن الموقع الرسمي ان اللقاء سيتم إذاعته علي قناة النادي كما سيتم نشر الفيديو على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية لرئيس النادي.
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