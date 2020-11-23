الدوري السعودي: التعادل يحسم قمة الاهلي والشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

اكتفى ناديا ​الاهلي​ و​الشباب​ بالتعادل الإيجابي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك عبد الله الدولي ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.



وافتتح عبد الله تارمين مدافع الأهلي التسجيل مبكرا لفريقه في الدقيقة الثانية من زمن المباراة لكن الشباب أدرك التعادل قبل دقيقة واحدة على انتهاء الشوط الأول وذلك عن طريق اللاعب كريستيان خوانكا.

وتقدم الشباب بالهدف الثاني عبر فوزي السجورق من معانقة الشباك لكن الأهلي عادل بعد دقيقتين عن طريق صانع العابه الألماني ماركو مارين.

وبهذه النتيجة ارتقى الشباب لصدارة ترتيب ​الدوري السعودي​ برصيد 11 نقطة متفوقًا بنقطة وحيدة على الأهلي الذي يحل في المركز الرابع.