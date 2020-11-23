- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاسبريني يجدد عقده مع اتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
اكد رئيس نادي اتالانتا الايطالي انتونيو بيركاسي ان مدرب الفريق جيان بيرو غاسبريني مدد عقده مع الفريق لموسم اضافي.
عقد المدرب الحالي ينتهي في 2022 وقد تم تاكيد تمديده لموسم اضافي كون المدرب الايطالي يقدم الافضل للنادي ونتائج الفريق معه مميزة.
وقال بيركاسي: بالفعل لقد توصلنا مع غاسبريني الى اتفاق بتمديد عقده حتى عام 2023 واستطيع ان اؤكد ان الامر قد حصل.
واضاف: لقد قمنا بذلك الاتفاق منذ نهاية الموسم الماضي. العلاقة بين المدرب والنادي قوية جدا ومع اللاعبين افضل وافضل.
كانت هذه تفاصيل خبر غاسبريني يجدد عقده مع اتالانتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.