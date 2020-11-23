غاسبريني يجدد عقده مع اتالانتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

اكد رئيس نادي ​اتالانتا​ الايطالي انتونيو بيركاسي ان مدرب الفريق جيان بيرو ​غاسبريني​ مدد عقده مع الفريق لموسم اضافي.



عقد المدرب الحالي ينتهي في 2022 وقد تم تاكيد تمديده لموسم اضافي كون المدرب الايطالي يقدم الافضل للنادي ونتائج الفريق معه مميزة.

وقال بيركاسي: بالفعل لقد توصلنا مع غاسبريني الى اتفاق بتمديد عقده حتى عام 2023 واستطيع ان اؤكد ان الامر قد حصل.

واضاف: لقد قمنا بذلك الاتفاق منذ نهاية الموسم الماضي. العلاقة بين المدرب والنادي قوية جدا ومع اللاعبين افضل وافضل.