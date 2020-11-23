دورتموند يريد انقاذ اريكسن من جحيم الانتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

دخل نادي بوروسيا ​دورتموند​ الالماني على الخط من اجل التعاقد مع الدنماركي كريستيان ​اريكسن​ لاعب ​انتر ميلانو​ الايطالي الحالي والذي لم يستطع اقناع المدرب انتونيو كونتي واصبح اسير مقاعد البدلاء.



الفريق الالماني كان ينوي التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الماضي ولكن المساعي فشلت الا انهم سيحاولون مرة جديدة في كانون الثاني المقبل.

يذكر ان قلة مشاركات اللاعب ان كان بصفة اساسية او كبديل ربطته بالعودة الى انكلترا بعد تالقه الكبير مع توتنهام الا ان دورتموند يبدو كحل مناسب للاعب وطريقة لعب الفريق ايضا تناسبه كثيرا.