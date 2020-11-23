- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دورتموند يريد انقاذ اريكسن من جحيم الانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
دخل نادي بوروسيا دورتموند الالماني على الخط من اجل التعاقد مع الدنماركي كريستيان اريكسن لاعب انتر ميلانو الايطالي الحالي والذي لم يستطع اقناع المدرب انتونيو كونتي واصبح اسير مقاعد البدلاء.
الفريق الالماني كان ينوي التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الماضي ولكن المساعي فشلت الا انهم سيحاولون مرة جديدة في كانون الثاني المقبل.
يذكر ان قلة مشاركات اللاعب ان كان بصفة اساسية او كبديل ربطته بالعودة الى انكلترا بعد تالقه الكبير مع توتنهام الا ان دورتموند يبدو كحل مناسب للاعب وطريقة لعب الفريق ايضا تناسبه كثيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر دورتموند يريد انقاذ اريكسن من جحيم الانتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.