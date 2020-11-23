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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انباء سارة للانتر قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
تلقى نادي إنتر ميلانو الإيطالي انباءاً سارة، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة ‘‘سكاي سبورت إيطاليا، فان الانتر استعاد نجم الوسط ستيفانو سينسي بعد مشاركته في التدريبات برفقة زملائه.
وكان سينسي يعاني من مشكلة عضلية منذ 24 تشرين الاول الماضي، بعد أن عانى سلسلة من الإصابات في موسمه الأول في النيراتزوري.
وظهر الدولي الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا ثلاث مرات في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، الا انه قريب من العودة الى تشكيلة المدرب انطونيو كونتي.
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