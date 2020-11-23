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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما يواجه صعوبة اللحاق بمواجهة الانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
كشفت تقارير صحف إسبانية، أنه من الصعب لحاق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بمواجهة انتر ميلانو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الابطال.
ويواصل بنزيما التعافي من الاصابة العضلية التي تعرض لها امام فياريال، حيث غاب عن التدريبات الجماعية اليوم.
وافادت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بنزيما واصل تدريباته الفردية، حيث أكمل جلسته في صالة الألعاب الرياضية.
وبنسبة كبيرة لن يتمكن الفرنسي من المشاركة في اللقاء المهم للنادي الملكي امام النيراتزوري.
وسيعتمد زيدان على ماريانو دياز في هجوم الميرينغي، خاصة بعد تألقه امام فياريال في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
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