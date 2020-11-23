شكرا لقرائتكم خبر الفحوصات تريح الصحفي من قلق إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطمأن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الدولي زياد الصحفي على إصابته بعدما أظهرت الكشوفات الطبية سلامة منطقة الساق من أي إصابة قوية، وأن ما يشعر به من آلام عبارة عن إصابة عرضية نتيجة احتكاك، وهو ما يتطلب تلقيه العلاج ومن ثم بدء البرنامج التأهيلي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال انخراطه في معسكر المنتخب الأول الذي أقيم الأسبوع الماضي تخلله العديد من التدريبات وإقامة لقاءين وديين أمام منتخب جامايكا.

كما سبق أن تعرض الصحفي إلى إصابة مماثلة في ساق الرجل الأخرى الموسم الماضي، قبل أن تصنف الإصابة على أنها كسر إجهادي غيب اللاعب فترة طويلة عن الملاعب بعد أن اضطر إلى إجراء عملية جراحية وبدء فترة تأهيل في فرنسا.