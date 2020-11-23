المملكة تستعيد قبلة العالم رياضيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود المملكة مجددا للبقاء في واجهة الرياضة العالمية ومتابعيها، وذلك من خلال استمرارها في استضافة العديد من الأحداث العالمية بنهاية الفترة القريبة المقبلة، بدءا باستضافة الجولة قبل الأخيرة للسباق العالمي الشهير فورمولا1 بجدة خلال نوفمبر المقبل، كما ستكون الجماهير السعودية والعالمية على موعد من المتعة الكروية لمتابعة كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه السعودية، وهي المرة الثانية على التوالي من أصل نسخة ثالثة متبقية تستضيفها السعودية أيضا حسب الاتفاقية الموقعة بين الاتحادين السعودي والإسباني في 2019 الماضي. وتحدد أن تقام النسخة الثانية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 13-17 يناير من عام 2021 المقبل، كما أشار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمشاركة 4 فرق يتقدمها ريال مدريد بطل الدوري حامل لقب النسخة الماضية بجدة، بالإضافة إلى نده التقليدي الوصيف برشلونة، وطرفي كأس ملك إسبانيا أتلتيكو بيلباو وريال سوسيداد. وكان ريال مدريد توج بالنسخة الماضية على ملعب مدينة الملك عبدالله وكان ريال مدريد توج بالنسخة الماضية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بفوزه في النهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، حيث شارك في البطولة أيضا برشلونة وفالنسيا. أحداث عالمية استضافتها السعودية: النسخة الثانية من كأس السعودية التي تعد أغلى سباقات الخيل بالعالم. النسخة الثانية من كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق. الجولة قبل الأخيرة للسباق العالمي فورمولا1. النسخة الثانية من رالي داكار السعودية. بطولة كأس العالم للراليات القصيرة (باها). بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة. نهائي كأس العالم لقفز الحواجز. البطولة الآسيوية الـ23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد. أحداث عالمية استضافتها السعودية: بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج. النسخة الأولى لكأس السعودية للفروسية كأغلى سباقات الخيل في العالم. رالي داكار السعودية. نزال الدرعية التاريخي. بطولة فورمولا E بالدرعية. كأس الدرعية للتنس. كأس السوبر الإيطالي. كأس السوبر الإسباني. البطولة الرباعية الدولية بمشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين. مهرجان الدرعية للفروسية. بطولة العالم للأندية لكرة اليد. عدد من بطولات اتحاد WWE للمصارعة. البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف. نزال الأبطال. بطولة الجولة العالمية للمدن 3*3. الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة. البطولة السعودية الدولية للقفز المظلي.

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