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وحمل الهدفان، توقيع فيصل الجمعان وسفير تايدر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أخبارا سارة للعين الصاعد حديثا عندما أعلنت فوزه الأول بتغلبه على مضيفه ضمك 2-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.وحمل الهدفان، توقيع فيصل الجمعان وسفير تايدر.

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