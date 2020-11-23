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أول فوز

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- بواسطة أيمن الوشواش - حملت الجولة الخامسة من دوري الأمير للمحترفين أخبارا سارة للعين الصاعد حديثا عندما أعلنت فوزه الأول بتغلبه على مضيفه ضمك 2-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
وحمل الهدفان، توقيع فيصل الجمعان وسفير تايدر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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