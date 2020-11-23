الاتفاق يلتقي الفتح في مواجهة الغيابات

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ويواجه الفريقان غيابات مؤثرة على مستوى العنصر الأجنبي، حيث سيفتقد مدرب الاتفاق، خالد العطوي خدمات مهاجمه الأبرز، المغربي وليد ازارو للإصابة، إذ سيحل هزاع الهزاع لتعويضه بجوار سليمان دوكارا، فيما سيعاني مدرب الفتح، البلجيكي يانييك فييرا من غياب المهاجم الهولندي ميتشيل فريدي ولاعب الوسط المغربي مراد باتنا، كما لم تتأكد مشاركة المغربي الآخر مروان سعدان صمام أمان دفاعات الفريق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مواجهة شرقية خالصة ووسط غيابات مؤثرة للفريقين، يستضيف فريق الاتفاق (6 نقاط) نظيره الفتح (7 نقاط) لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.ويواجه الفريقان غيابات مؤثرة على مستوى العنصر الأجنبي، حيث سيفتقد مدرب الاتفاق، خالد العطوي خدمات مهاجمه الأبرز، المغربي وليد ازارو للإصابة، إذ سيحل هزاع الهزاع لتعويضه بجوار سليمان دوكارا، فيما سيعاني مدرب الفتح، البلجيكي يانييك فييرا من غياب المهاجم الهولندي ميتشيل فريدي ولاعب الوسط المغربي مراد باتنا، كما لم تتأكد مشاركة المغربي الآخر مروان سعدان صمام أمان دفاعات الفريق.

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