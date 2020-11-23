فرسان مكة يرفعون شعار العودة بالتعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرفع فرسان مكة شعار العودة للمنافسة عندما يحلون اليوم ضيوفا على سكري القصيم في إطار لقاءات الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في المقابل، يطمح التعاون الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الـ14، إلى التوغل نحو مناطق الوسط على حساب ضيوفه.

ويحتل الوحدة مركزا متأخرا على غير بداياته في الدوري خلال الموسمين الماضيين.

وشهدت استعدادات التعاون لمباراة اليوم، مطبات مؤثرة، حيث عانى الفريق من الغيابات نتيجة إصابات عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، إلا أن بعضهم تعافى مثل الكاميروني ليندر تاوامبا والحارس البرازيلي كاسيو أنجوس، والمدافع البرازيلي إياغو سانتوس، إضافة إلى محمد أبو سبعان وإبراهيم الزبيدي، ويبقى أمر مشاركتهم بيد المدرب الذي لا يتوقع أن يدخر جهدهم بعدما افتقدهم في المباريات السابقة التي لعبها فريقه بغياب أبرز عناصره.

في المقابل، تبدو مباراة اليوم فرصة أخيرة لمدرب الوحدة، البرتغالي ايفو فيريرا، حيث إن خسارته قد تسبب في إعلان النادي الاستغناء عن خدماته رسميا.

يذكر أن الوحدة يفقد حارسه عبدالله العويشير بسبب إصابته في معسكر المنتخب السعودي حيث تعرض لكسر في الأنف.

وكان الوحدة قد فاز في آخر مواجهة، كاسرا بذلك سلسلة فوز تعاونية امتدت إلى 5 مباريات.