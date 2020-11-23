اشتعال الصراع بأبطال أوروبا والبطولات المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد الأسبوع الحالي عودة منافسات دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يسعى عدد من الأندية لحجز بطاقات العبور إلى أدوار خروج المغلوب.

كما تستكمل أيضا بعض منافسات الدوريات المحلية المثيرة خلال الأسبوع الحالي.

دوري أبطال أوروبا

قد يتمكن بايرن ميونخ حامل لقب المسابقة إلى جانب عدد من الأندية مثل برشلونة وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، من ضمان التأهل إلى دور الـ16 مع تبقي مباراتين، وذلك في حال نجاحهم في الفوز في مبارياتهم اليوم وغدا، في الوقت الذي لا يتحمل فيه كل من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان وصيف الموسم الماضي، أي تعثر جديد في هذه الجولة من دور المجموعات.

الدوري الأوروبي

يبرز اسما ناديا أرسنال وليستر سيتي الإنجليزيان، ضمن 5 أندية أخرى يمكنها مواصلة سجلها المثالي في المسابقة في الجولة الرابعة، كما يمكنها حجز بطاقة العبور لدور الـ32 عن طريق مواصلة تميزها الخميس المقبل.

ويوجد هوفنهايم الألماني ضمن تلك الأندية، حيث تضم قائمته عددا من اللاعبين أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد 19)، من غير المتوقع مشاركتهم في المباريات حاليا.

الدوري الإنجليزي

يواجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أحد الفرق التي سبق له تولي تدريبها، حينما يقود توتنهام أمام تشلسي في المرحلة المقبلة من المسابقة، وعزز توتنهام تألقه في المسابقة بالفوز على مانشستر سيتي 2-0، السبت الماضي، كما أنه يتقدم بنقطتين على فريق المدرب فرانك لامبارد.

وقال مورينيو مدرب توتنهام إنه سعيد بالتطور في أداء الفريق.

الدوري الألماني

في الوقت الذي سيحل فيه بايرن ميونخ متصدر الترتيب ضيفا على الفريق الصاعد شتوتجارت، سيحاول شالكه، الذي سيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ، إنهاء السجل السلبي له البالغ 24 مباراة بدون أي انتصار، على بعد سبع مباريات أقل من أسوأ سجل بدون تحقيق انتصار في تاريخ (بوندسليجا) والمسجل باسم تسمانيا برلين موسم 1966-1965 وقال المهاجم مارك أوث، بعد الخسارة أمام فولفسبورج مطلع الأسبوع «أنا سئمت وأشعر بالغضب، أريد فقط الذهاب لغرفة الملابس والبكاء، نحن نلعب كرة قدم سيئة للغاية، لا أعرف إن كنا سنحقق الفوز بمثل تلك الطريقة».

مصير لوف

يعاني المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف من ضغوطات هائلة بعد الهزيمة الساحقة أمام المنتخب الإسباني 0-6، في نهاية مسيرة الفريق ببطولة دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي.

ويقوم الاتحاد الألماني بتحليل النتائج التي حققها الفريق منذ خروجه من دور المجموعات بكأس العالم 2018، ليتخذ القرار النهائي بشأن لوف يوم الرابع من ديسمبر المقبل.