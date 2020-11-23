شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعاقد مع أحمد سامى لاعب المقاصة لتدعيم الدفاع فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى بيراميدز فى التعاقد مع أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، المقرر له يوم 11 سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن يُعلن بيراميدز عن تفاصيل الصفقة التى تمت بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ضم بيراميدز لأحمد سامى، بعد أن أوصى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى بضرورة تدعيم خط الدفاع بلاعب مميز، ليقع الاختيار على أحمد سامى.

وكانت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 أسفرت على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.

كما أسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية.