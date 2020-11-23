شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي فى نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم منذ قليل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري ابطال افريقيا، وخاض لاعبو الزمالك مرانهم اليوم علي ملعب النادي قبل انتظام جميع اللاعبين في المعسكر.

وضم باتشيكو جميع لاعبي الفريق المقيدون في القائمة الافريقية للفريق ، فيما سيتحدد موقف محمود الونش من الانضمام للمعسكر من عدمه وفقا لنتيجة المسحة الاخيرة التي خضع لها منذ ساعات.