شكرا لقرائتكم ‏ محمود حمدى الونش يتضرع بالدعاء بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضرع محمود حمدى الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر، بالدعاء عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، بعد ثبوت إثابته بفيروس كورونا، وكتب الونش " ربى إن كان البلاء منك حباً فارزقنا صبراً ورضا، وإن كان منك غضباً فاغفر لنا وارحمنا يا الله".



الونش

وكشف مصدر مقرب من محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، عن أنه خضع لمسحة جديدة ينتظر نتائجها فى تمام العاشرة من مساء اليوم، إلى جانب خضوعه لأشعة على الصدر وفحوصات طبية أخرى من أجل تحديد بعض الأمور الطبية الخاصة بحالته الصحية وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا حيث جاءت المسحة التى خضع لها بالأمس إيجابية، وذلك فى إطار عمل الجهاز الطبى للزمالك لإجراء محاولات لتحديد حالته النهائية قبل خوض النهائى الأفريقى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد القاهرة، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى.

وجاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.